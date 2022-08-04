Тарантино назвал величайший фильм в истории

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино заявил, что фильм "Челюсти" 1975 года Стивена Спилберга является, по его мнению, лучшим фильмом в истории кинематографа. Подробнее об этом он рассказал в подкасте Cinemablend.
"С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый",
— поделился Тарантино.
Он также отметил тот факт, что многие пытались повторить успех "Челюстей", однако никому этого сделать так и не удалось.
Ранее стало известно, что фильм "Бэтгерл" никогда не выйдет в прокат.