Тарантино назвал величайший фильм в истории

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино заявил, что фильм "Челюсти" 1975 года Стивена Спилберга является, по его мнению, лучшим фильмом в истории кинематографа. Подробнее об этом он рассказал в подкасте Cinemablend.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый",

— поделился Тарантино.

Он также отметил тот факт, что многие пытались повторить успех "Челюстей", однако никому этого сделать так и не удалось.