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3 часа назад

Тарантино назвал величайший фильм в истории

Мария Иглина

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино заявил, что фильм "Челюсти" 1975 года Стивена Спилберга является, по его мнению, лучшим фильмом в истории кинематографа. Подробнее об этом он рассказал в подкасте Cinemablend.

Тарантино назвал величайший фильм в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый",

— поделился Тарантино.

Он также отметил тот факт, что многие пытались повторить успех "Челюстей", однако никому этого сделать так и не удалось.

Ранее стало известно, что фильм "Бэтгерл" никогда не выйдет в прокат.

Фильмы,Челюсти,Стивен Спилберг,Квентин Тарантино,
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