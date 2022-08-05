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2 часа назад

Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов пострадавшим

Даша Краснова

Киностудия MRC, которая занималась съемками сериала «Карточный домик», выиграла суд против Кевина Спейси. Компания понесла серьезные убытки, убрав главного героя из сериала, после громкого дела о домогательствах. Теперь актер обязан выплатить коллегам 31 миллион долларов.

Напомним, в 2017 году Спейси исключили из съемочного процесса из-за обвинений в харассменте. Более 30 мужчин признались, что актер домогался их, первым об этом заявил Энтони Рэпп.

По словам сотруднико киностудии, команде пришлось временно приостановить съемки шестого сезона, затем переписать сценарий. В итоге, количество серий в сезоне сократили с 13 до восьми.

Сам актер свою вину не признает, а судебные тяжбы продлены до 2023 года.

До этого мы рассказывали, что Кевина Спейси лишили роли в новом фильме из-за обвинений в насилии.

Актеры,Видео,Карточный домик,Энтони Рэпп,Кевин Спейси,
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