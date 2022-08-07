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45 минут назад

Назван лучший комедийный актер всех времен

Мира Маркина

Журнал MAXIM провел широкое исследование, которое помогло выявить, какого комедийного актера россияне считают лучшим за последние 100 лет. Первое место занял Юрий Никулин. Именно он, по мнению россиян, заслуживает такого звания и пользуется огромной любовью отечественного зрителя.

Назван лучший комедийный актер всех времен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание WellNews отмечает, что в тройку лучших также вошел Евгений Леонов, заняв почетное третье место в голосовании. Шестое место занял Андрей Миронов.

Также в десятку лучших комедийных киноактеров по мнению россиян вошли Джеки Чан, Пьер Ришар, Джим Керри, Адриано Челентано, Лесли Нильсен и Чарли Чаплин.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что режиссер "Сватов" прокомментировал уход Добронравова.

Актеры,Лесли Нильсен,Адриано Челентано,Пьер Ришар,Евгений Леонов,Андрей Миронов,Юрий Никулин,Джеки Чан,Чарли Чаплин,Джим Керри,
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