Назван лучший комедийный актер всех времен

Журнал MAXIM провел широкое исследование, которое помогло выявить, какого комедийного актера россияне считают лучшим за последние 100 лет. Первое место занял Юрий Никулин. Именно он, по мнению россиян, заслуживает такого звания и пользуется огромной любовью отечественного зрителя.