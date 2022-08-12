Стал известен размер гонорара Гаги за съемки в "Джокере"

Некоторое время назад стало известно, что певица Леди Гага исполнит роль Харли Квинн в сиквеле "Джокера". И за съемки в фильме артистка получит гонорар в размере около десяти миллионов долларов.

Бюджет картины составит порядка 150 миллионов долларов. Сообщается, что треть суммы будет направлена на гонорары режиссеру Тодду Филипсу и исполнителям главных ролей, передает "Пятый канал".