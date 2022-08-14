Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" ушла из жизни

На 65-м году жизни ушла из жизни популярная американская актриса Деннис Дауз. Об этом сообщает Deadline.
"Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за всю любовь и молитвы. С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Дауз ушла, чтобы встретить нашу семью в вечной жизни",
– сделала заявление сестра артистки Трейси.
Не так давно Дауз попала в больницу с тяжелой формой менингита и какое-то время находилась в коме.
За свою карьеру актриса снялась в множестве фильмов и сериалов. Самыми популярными проектами с ее участием стали сериалы "Беверли-Хиллз 90210", "Доктор Хаус" и "Анатомия страсти".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер актер сериала "Закон и порядок".