Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" ушла из жизни

"Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за всю любовь и молитвы. С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Дауз ушла, чтобы встретить нашу семью в вечной жизни",