Дубцова получила роль в турецком сериале

Российская певица Ирина Дубцова снялась в турецком сериале во время своего отдыха в Стамбуле. Об этом сообщает WomanHit.

Фото: Соцсети Соцсети

Судя по социальным сетям звезды, она сначала отдыхала на морских курортах в Турции, а спустя несколько дней уехала в Стамбул. В своих социальных сетях она выкладывала кадры из мест, где снимали некоторые сцены ее любимых сериалов этой страны.

Также она поделилась фотографией, сделанной на набережной Стамбула. На ней она стоит вместе с турецким актером Джанером Топчу, который известен по проекту "Услышь меня".