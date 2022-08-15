Дубцова получила роль в турецком сериале

Российская певица Ирина Дубцова снялась в турецком сериале во время своего отдыха в Стамбуле. Об этом сообщает WomanHit.
Судя по социальным сетям звезды, она сначала отдыхала на морских курортах в Турции, а спустя несколько дней уехала в Стамбул. В своих социальных сетях она выкладывала кадры из мест, где снимали некоторые сцены ее любимых сериалов этой страны.
Также она поделилась фотографией, сделанной на набережной Стамбула. На ней она стоит вместе с турецким актером Джанером Топчу, который известен по проекту "Услышь меня".
Сообщается, что Ирина Дубцова также получила роль в одном из турецких сериалов. Она сыграла в эпизоде, однако название проекта не сообщается.
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