Николас Кейдж удивил фанатов красными волосами

Актер Николас Кейдж перекрасил волосы в красный цвет и сильно удивил фанатов новым имиджем. Фотографию опубликовала актриса Морганна Брама в своих социальных сетях.

Помимо покраски волос, Николас Кейдж отрастил усы и бороду, но их актер не стал перекрашивать в красный.

"Просто Ник Кейдж с новыми вишневыми волосами... Вот и все", — написала актриса под снимком.

@Cyporganna

Фанаты знаменитости оценили новый экстравагантный образ. По их словам, актеру идет такой молодежный имидж, несмотря на то, что ему уже 58 лет.

"Крутые красные волосы", — написал один из пользователей в комментариях.