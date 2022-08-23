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2 часа назад

Николас Кейдж удивил фанатов красными волосами

Анна Шутова

Актер Николас Кейдж перекрасил волосы в красный цвет и сильно удивил фанатов новым имиджем. Фотографию опубликовала актриса Морганна Брама в своих социальных сетях.

Помимо покраски волос, Николас Кейдж отрастил усы и бороду, но их актер не стал перекрашивать в красный.

"Просто Ник Кейдж с новыми вишневыми волосами... Вот и все", — написала актриса под снимком.

@Cyporganna

Фанаты знаменитости оценили новый экстравагантный образ. По их словам, актеру идет такой молодежный имидж, несмотря на то, что ему уже 58 лет.

"Крутые красные волосы", — написал один из пользователей в комментариях.

Но не все оценили внешний вид Кейджа. Некоторые посчитали, что теперь он обладатель "козлиной бородки".

Ранее Уилл Смит объявил о своем возвращении в соцсети.

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