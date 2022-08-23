Николас Кейдж удивил фанатов красными волосами

Актер Николас Кейдж перекрасил волосы в красный цвет и сильно удивил фанатов новым имиджем. Фотографию опубликовала актриса Морганна Брама в своих социальных сетях.
Помимо покраски волос, Николас Кейдж отрастил усы и бороду, но их актер не стал перекрашивать в красный.
"Просто Ник Кейдж с новыми вишневыми волосами... Вот и все", — написала актриса под снимком.
Фанаты знаменитости оценили новый экстравагантный образ. По их словам, актеру идет такой молодежный имидж, несмотря на то, что ему уже 58 лет.
"Крутые красные волосы", — написал один из пользователей в комментариях.
Но не все оценили внешний вид Кейджа. Некоторые посчитали, что теперь он обладатель "козлиной бородки".