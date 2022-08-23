“Человек-паук” отказался от интима ради роли священника

Голливудский актер Эндрю Гарфилд рассказал в одном из интервью, на что ему пришлось пойти ради подготовки к роли священника-иезуита в фильме Мартина Скорсезе “Молчание” (2016).

По словам звезды фильмов о Человеке-пауке, он принял настоящую аскезу. Эндрю Гарфилд жестко ограничивал себя в еде и даже отказался от сексуальных отношений (принял целибат) на полгода.

Также лауреат премии “Золотой глобус” пристрастился к различным духовным практикам и “придумывал новые ритуалы”.