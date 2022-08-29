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3 часа назад

Гришаева призналась, почему перестала работать с "Квартетом И"

Мария Иглина

Актриса Нонна Гришаева рассказала, почему она больше не снимается в фильмах театральной группы "Квартет И". Подробностями артистка поделилась в беседе с Prozvezd.info.

Гришаева призналась, почему перестала работать с "Квартетом И"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основатели "Квартета И" уже давно не снимают актрису в своих проектах, однако Гришаева опровергла слух о том, что между ней и коллективом произошел скандал:

"Говорят, что писать для меня больше нечего, мол, я у них уже давно все сыграла. Жаль. Потому что тогда, когда мы вместе играли и участвовали еще и в спектаклях, нам работалось прекрасно. Всегда приятно работать с друзьями".

Кроме этого, актриса выразила желание вновь работать с коллективом, например, она могла бы стать соавтором комиков.

Ранее стало известно, что Толстоганова исполнит главную роль в новой версии "Вам и не снилось".

Актеры,Вам и не снилось,Нонна Гришаева,
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