Гришаева призналась, почему перестала работать с "Квартетом И"

Актриса Нонна Гришаева рассказала, почему она больше не снимается в фильмах театральной группы "Квартет И". Подробностями артистка поделилась в беседе с Prozvezd.info.
Основатели "Квартета И" уже давно не снимают актрису в своих проектах, однако Гришаева опровергла слух о том, что между ней и коллективом произошел скандал:
"Говорят, что писать для меня больше нечего, мол, я у них уже давно все сыграла. Жаль. Потому что тогда, когда мы вместе играли и участвовали еще и в спектаклях, нам работалось прекрасно. Всегда приятно работать с друзьями".
Кроме этого, актриса выразила желание вновь работать с коллективом, например, она могла бы стать соавтором комиков.
Ранее стало известно, что Толстоганова исполнит главную роль в новой версии "Вам и не снилось".