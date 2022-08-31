Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Узерли рассказала, что ненавидит Хюррем из «Великолепного века»

Мария Каткова

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем в «Великолепном веке», рассказала, что ненавидит эту героиню. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на документальный фильм «Создание легенды».

Узерли рассказала, что ненавидит Хюррем из «Великолепного века»
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"Кадр из сериала "Великолепный век"

Звезда призналась, что ненавидит свою героиню за эгоизм и злость, несмотря на то, что роль сделала ее популярной. Узерли добавила, что Хюррем-султан пугала ее, а сама работа отбирала много сил.

Тем не менее, актриса старалась понять героиню и найти в ней что-то положительное, чтобы вжиться в роль. Она понимала, как важен для нее этот сериал, поэтому по полной выкладывалась на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что съемки с Портман приостановили из-за угроз убийством.

Актеры,Мерьем Узерли,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители