Узерли рассказала, что ненавидит Хюррем из «Великолепного века»

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем в «Великолепном веке», рассказала, что ненавидит эту героиню. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на документальный фильм «Создание легенды».

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Звезда призналась, что ненавидит свою героиню за эгоизм и злость, несмотря на то, что роль сделала ее популярной. Узерли добавила, что Хюррем-султан пугала ее, а сама работа отбирала много сил.

Тем не менее, актриса старалась понять героиню и найти в ней что-то положительное, чтобы вжиться в роль. Она понимала, как важен для нее этот сериал, поэтому по полной выкладывалась на съемочной площадке.