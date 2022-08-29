Съемки с Портман приостановили из-за угроз убийством

Студия Endeavor Content приостановила съемки сериала "Леди в озере" с Натали Портман. Об этом сообщает Deadline.
Съемки проходили в Балтиморе, но внезапно в процесс вмешались местные жители. Они угрожали продюсерам убийством и вымогали у них деньги.
По данным полиции, несколько человек подошли к продюсерам и потребовали остановить съемки. В противном случае они грозились вернуться и застрелить кого-нибудь. При этом злоумышленники заявили, что не будут никого убивать, если им заплатят крупную сумму. Чтобы не рисковать, было решено приостановить съемки сериала.
Картина "Леди в озере" повествует о домохозяйке, решившей расследовать загадочное убийство. Натали Портман исполнит в нем одну из главных ролей.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Портман раскрыла подробности поцелуя с Хемсвортом.