Съемки с Портман приостановили из-за угроз убийством

Студия Endeavor Content приостановила съемки сериала "Леди в озере" с Натали Портман. Об этом сообщает Deadline.

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Съемки проходили в Балтиморе, но внезапно в процесс вмешались местные жители. Они угрожали продюсерам убийством и вымогали у них деньги.

По данным полиции, несколько человек подошли к продюсерам и потребовали остановить съемки. В противном случае они грозились вернуться и застрелить кого-нибудь. При этом злоумышленники заявили, что не будут никого убивать, если им заплатят крупную сумму. Чтобы не рисковать, было решено приостановить съемки сериала.

Картина "Леди в озере" повествует о домохозяйке, решившей расследовать загадочное убийство. Натали Портман исполнит в нем одну из главных ролей.