Болдуин получил первую роль после убийства на съемках "Ржавчины"

Американский актер Алек Болдуин получил первую роль после инцидента на съемках фильма "Ржавчина", в ходе которого погиб оператор. Об этом сообщает New York Post.
Так, стало известно, что актер сыграет главную роль в бродвейской постановке по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы "Искусство". Режиссером проекта выступит Мэттью Уорчас.
Постановку можно будет увидеть весной 2023 года в театре Нью-Йорка "Шуберт".
Напомним, что 21 октября 2021 года на съемках фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и серьезно пострадал режиссер Джоэл Соуз.