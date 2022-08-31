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3 часа назад

Болдуин получил первую роль после убийства на съемках "Ржавчины"

Мария Иглина

Американский актер Алек Болдуин получил первую роль после инцидента на съемках фильма "Ржавчина", в ходе которого погиб оператор. Об этом сообщает New York Post.

Так, стало известно, что актер сыграет главную роль в бродвейской постановке по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы "Искусство". Режиссером проекта выступит Мэттью Уорчас.

Постановку можно будет увидеть весной 2023 года в театре Нью-Йорка "Шуберт".

Напомним, что 21 октября 2021 года на съемках фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и серьезно пострадал режиссер Джоэл Соуз.

Ранее Узерли рассказала, что ненавидит Хюррем из "Великолепного века".

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