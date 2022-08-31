Болдуин получил первую роль после убийства на съемках "Ржавчины"

Американский актер Алек Болдуин получил первую роль после инцидента на съемках фильма "Ржавчина", в ходе которого погиб оператор. Об этом сообщает New York Post.

Так, стало известно, что актер сыграет главную роль в бродвейской постановке по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы "Искусство". Режиссером проекта выступит Мэттью Уорчас.

Постановку можно будет увидеть весной 2023 года в театре Нью-Йорка "Шуберт".