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24 минуты назад

Крис Нот вернулся к работе после обвинений в домогательствах

Мария Иглина

В конце 2021 года актера Криса Нота две девушки обвинили в домогательствах. Из-за этой новости артист потерял множество проектов. При этом сам Нот отрицает все слова и заявления. И после продолжительного перерыва актер вновь вернулся к своей карьере.

Крис Нот вернулся к работе после обвинений в домогательствах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Крис Нот принял участие в постановке пьесы под названием "Носорог", написанной Эженом Ионеско. По словам инсайдера, представление имело ошеломляющий успех:

"Он был принят хорошо. В конце ему аплодировали стоя".

По мнению поклонников, актер не намерен сдаваться и будет продолжать играть.

Ранее Болдуин получил первую роль после убийства на съемках "Ржавчины".

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