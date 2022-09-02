Крис Нот вернулся к работе после обвинений в домогательствах

В конце 2021 года актера Криса Нота две девушки обвинили в домогательствах. Из-за этой новости артист потерял множество проектов. При этом сам Нот отрицает все слова и заявления. И после продолжительного перерыва актер вновь вернулся к своей карьере.
Крис Нот принял участие в постановке пьесы под названием "Носорог", написанной Эженом Ионеско. По словам инсайдера, представление имело ошеломляющий успех:
"Он был принят хорошо. В конце ему аплодировали стоя".
По мнению поклонников, актер не намерен сдаваться и будет продолжать играть.