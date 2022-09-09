Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности

Актера Зака Эфрона долгое время обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией. Голливудская звезда, наконец, раскрыла правду о своей внешности. Слова Эфрона передает Men's Health.

Артист признался, что еще в 2021 году он неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. Тогда Эфрон потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что сломал себе челюсть. Изменения во внешности вызвали отекшие жевательные мышцы.