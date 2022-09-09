Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Актер Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности

Мария Иглина

Актера Зака Эфрона долгое время обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией. Голливудская звезда, наконец, раскрыла правду о своей внешности. Слова Эфрона передает Men's Health.

Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Артист признался, что еще в 2021 году он неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. Тогда Эфрон потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что сломал себе челюсть. Изменения во внешности вызвали отекшие жевательные мышцы.

Обсуждать изменившуюся внешность актера стали после его появления в онлайн-шоу "День Земли! Мюзикл". Эфрон признался, что не знал, что он стал предметом обсуждения в социальных сетях, пока ему не позвонила мать и не спросила, действительно ли он прибегнул к пластической хирургии.

Ранее Проклова заявила, что устала от своей работы.

Актеры,Зак Эфрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители