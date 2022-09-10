Не Нина в «Кавказской пленнице»: Варлей рассказала о главной в ее жизни роли

Артистка Наталья Варлей назвала одну из самых значимых в ее жизни ролей. Как оказалось, это не роль Нины в «Кавказской пленнице». Своими откровениями она поделилась в беседе с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Фото: Рамблер/кино Рамблер/кино

По признанию звезды, больше всего она гордится своим появлением в сериале «Дикая роза». Работу именно в этом проекте Варлей считает своим «звездным часом».

«Это был звездный час у меня. Ко мне на улице подходили и говорили: "Мы так вам благодарны за "Дикую розу"»,

– вспомнила артистка.