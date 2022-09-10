Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
15 минут назад

Актриса Наталья Варлей рассказала о главной в ее жизни роли

Катерина Саломе

Артистка Наталья Варлей назвала одну из самых значимых в ее жизни ролей. Как оказалось, это не роль Нины в «Кавказской пленнице». Своими откровениями она поделилась в беседе с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Не Нина в «Кавказской пленнице»: Варлей рассказала о главной в ее жизни роли
Фото: Рамблер/киноРамблер/кино

По признанию звезды, больше всего она гордится своим появлением в сериале «Дикая роза». Работу именно в этом проекте Варлей считает своим «звездным часом».

«Это был звездный час у меня. Ко мне на улице подходили и говорили: "Мы так вам благодарны за "Дикую розу"»,

– вспомнила артистка.

Ранее мы писали о том, как раскрепощенность помогла Варлей получить роль.

Актеры,Наталья Варлей,Татьяна Устинова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители