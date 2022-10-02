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4 часа назад

Актер Александр Петров заявил об уходе из киноиндустрии

Катерина Саломе

Российский актер Александр Петров заявил о приостановлении творческой деятельности. О том, что звезда взяла перерыв, сообщает Мир24.

Актер Петров заявил об уходе из киноиндустрии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За последние несколько лет артист снимался во многих проектах, но, по его словам, он от этого очень устал. Поэтому он отказался от всех предложенных ролей и не планирует возвращаться к работе в обозримом будущем.

«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», – признался Петров.

Напомним, в фильмографии Александра около 70 кинолент. На сегодняшний день он является одним из самых популярных и востребованных актеров.

Ранее мы писали о том, куда пропал Александр Петров.

Актеры,Александр Петров,
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