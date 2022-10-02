Актер Петров заявил об уходе из киноиндустрии

Российский актер Александр Петров заявил о приостановлении творческой деятельности. О том, что звезда взяла перерыв, сообщает Мир24.
За последние несколько лет артист снимался во многих проектах, но, по его словам, он от этого очень устал. Поэтому он отказался от всех предложенных ролей и не планирует возвращаться к работе в обозримом будущем.
«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», – признался Петров.
Напомним, в фильмографии Александра около 70 кинолент. На сегодняшний день он является одним из самых популярных и востребованных актеров.
Ранее мы писали о том, куда пропал Александр Петров.