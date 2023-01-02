Как сейчас выглядит звезда "Кадетства" Аристарх Венес

Актер Аристарх Венес стал известен во всей России и странах СНГ после выхода сериала "Кадетство" в 2006 году. Он сыграл одного из учеников Суворовского училища Илью Сухомлина по кличке Сухой. С тех пор прошло 17 лет. Как изменился Аристарх Венес и чем он занимается сейчас? Рассказываем в материале "Рамблера".
На момент съемок сериала актеру было всего 17 лет. Сейчас ему уже 33, и он заметно изменился внешне. После "Кадетства" аналогичный успех имел сериал "Закон каменных джунглей" на ТНТ, в котором Аристарх Венес сыграл главную роль.
Многим кажется, что актер куда-то пропал, и часто его об этом спрашивают. Но на самом деле это не так. Аристарх Венес продолжает сниматься в кино. В 2020 году он сыграл в сериалах "Водоворот" и "Мастер", а в 2022 - в проекте "Гид". В этом году также выйдет фильм режиссера Алексея Попогребского с участием Аристарха Венеса "Самая большая луна".
О личной жизни актер не распространяется, и вообще не любит показывать свои будни в социальных сетях. По его мнению, зритель не должен знать слишком много об артистах, чтобы верить их персонажам на экране.
"Я непопсовый артист, наверное, для меня популярность не самоцель. Я не хочу быть затычкой в каждой бочке и документировать свою жизнь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ): я пожрал, я посрал. Я не про это. Знаете, у Кевина Спейси однажды спросили, почему никто не знает о его личной жизни. Он ответил, что если зритель будет знать о нем слишком много, то будет сложнее поверить герою, особенно маньякам и психопатам, которых Спейси играл довольно часто. Мне тоже кажется, что артист не должен давать о себе слишком много информации; отношение к профессии здесь, на мой взгляд, важнее личной жизни", - рассказал Венес в интервью "Кинопоиску".