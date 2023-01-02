Как сейчас выглядит звезда "Кадетства" Аристарх Венес

"Я непопсовый артист, наверное, для меня популярность не самоцель. Я не хочу быть затычкой в каждой бочке и документировать свою жизнь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ): я пожрал, я посрал. Я не про это. Знаете, у Кевина Спейси однажды спросили, почему никто не знает о его личной жизни. Он ответил, что если зритель будет знать о нем слишком много, то будет сложнее поверить герою, особенно маньякам и психопатам, которых Спейси играл довольно часто. Мне тоже кажется, что артист не должен давать о себе слишком много информации; отношение к профессии здесь, на мой взгляд, важнее личной жизни", - рассказал Венес в интервью "Кинопоиску".