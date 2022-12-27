Как выглядит Мело из «Постучись в мою дверь» после экстремального похудения

Турецкая актриса Эльчин Афаджан прославилась после выхода на экраны нашумевшего сериала «Постучись в мою дверь». В проекте она сыграла полноватую девушку по имени Мело (Мелек) — лучшую подругу главной героини Эды Йылдыз. После шоу звезда сильно похудела и изменилась до неузнаваемости. Как сейчас выглядит Афаджан, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Поклонники «Постучись в мою дверь» откровенно восхищаются внешностью исполнительницы главной роли Ханде Эрчел (Эда). Девушку даже признали самой красивой и самой востребованной турецкой актрисой. А вот Эльчин Афаджан, сыгравшая экранную подругу Эды, всегда была на вторых ролях. Да и фанаты не упускали возможности подколоть девушку по поводу ее лишнего веса.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Теперь же все изменилось: с момента похудения Эльчин не перестает радовать подписчиков новыми снимками и не скрывает, что гордится своими изменениями в лучшую сторону. Фанаты поддерживают актрису, засыпают комплиментами и отмечают, что звезда удивительно похорошела.

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Афаджан продолжает сниматься в кино: в скором времени состоится премьера нескольких проектов с ее участием. И мы уверены, что это далеко не последние ее работы в кино.