Актриса из "Дома Дракона" рассказала о нервном срыве

Актриса Оливия Кук, сыгравшая в сериале "Дом Дракона", рассказала о сильном стрессе из-за съемок. Это спровоцировало у нее нервный срыв. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Кук отметила, что график съемок стал причиной нервного срыва. Несмотря на то, что она любит свою работу, съемки стали для нее настоящим испытанием.
"То, как работало наше расписание, было ужасным. Я проводила дни в квартире в Ванкувере, готовясь к съемкам, но при этом на площадке появлялась раз в две недели", — призналась она.
Впервые Оливия Кук столкнулась с проблемами, когда ей было чуть больше 20 лет. Уже тогда она работала над серьезными проектами и не выдерживала график съемок. Ситуацию усугубили и другие факторы: давящая ответственность, риск и жизнь вдали от дома. Как призналась актриса, тревожность ушла после того, как она вернулась в Лондон из США.
Ранее сообщалось, что Цискаридзе рассказал о “чудовищной борьбе” за место ведущего Первого канала.