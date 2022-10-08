Знаменитый актер серьезно пострадал на съемках

Актер Чарли Ханнэм в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что получил серьезную травму.
Инцидент произошел во время съемок одного из эпизодов нового фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». В результате несчастного случая во время работы над ролью Чарли Ханнэм повредил два спинных позвонка. Кроме того, у актера на 40% порвалась связка с правой стороны, удерживающая позвоночник на месте.
Ханнэм отметил, что по словам врачей, на восстановление у него уйдет около двух лет. Но отказываться от работы актер не планирует.