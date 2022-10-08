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3 часа назад

Актер Чарли Ханнэм повредил спину на съемках

Мария Кимакович

Актер Чарли Ханнэм в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что получил серьезную травму.

Знаменитый актер серьезно пострадал на съемках
Фото: Кадр из фильма "Цена страсти"Кадр из фильма "Цена страсти"

Инцидент произошел во время съемок одного из эпизодов нового фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». В результате несчастного случая во время работы над ролью Чарли Ханнэм повредил два спинных позвонка. Кроме того, у актера на 40% порвалась связка с правой стороны, удерживающая позвоночник на месте.

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Ханнэм отметил, что по словам врачей, на восстановление у него уйдет около двух лет. Но отказываться от работы актер не планирует.

Ранее актриса из "Дома Дракона" рассказала о нервном срыве.

Актеры,Чарли Ханнэм,
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