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1 час назад

Актер «Дэдпула» ТиДжей Миллер заявил, что Райан Рейнольдс ненавидит его

ТиДжей Миллер, сыгравший друга Дэдпула в одноименном фильме

Актер из «Дэдпула» заявил, что Райан Рейнольдс ненавидит его
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

заявил, что больше не будет работать с Райаном Рейнольдсом, потому что тот был "ужасно жесток" по отношению к нему во время съемок фильма о супергероях.

В недавнем подкасте актер подтвердил, что его не будет в "Дэдпуле 3" из-за «действительно странного» отношения к нему Рейнольдса, играющего в "Дэдпуле" главную роль.

Когда ведущий Адам Королла спросил 41-летнего Миллера, остались ли они с Рейнольдсом близкими после того, как снялись в первой и второй части "Дэдпула", комик заявил, что успех первого фильма "изменил»" его бывшего партнера.

«Я намного лучше ладил с ним в первом «Дэдпуле», потому что он не был такой крутой кинозвездой», — объяснил Миллер, отметив, что он все еще любит Рейнольдса «как комика».

Также актер назвал Рейнольдса «неуверенным в себе парнем» и отметил, что «странно, что он его ненавидит».

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По его словам, в время съемок Рейнольдс резко выразилс в отношении него.

Поэтому в третьей части фильма он бы не стал, даже если бы ему предложили удвоить гонорар.

«Я думаю, что [Рейнольдс] должен продолжать снимать фильмы. Но я просто считаю, что я ему не нравлюсь, и мне показалось странным, как он это выражает. Я нахожусь в такой точке своей жизни, когда мне не нужно сниматься в «Дэдпуле 3», — продолжил Миллер, добавив, что не верит в возможность играть одну и ту же роль «более пяти лет».

Ранее мы писали о том, что в третьей части "Дэдпула" появится Хью Джекман в культовой роли Росомахи.

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