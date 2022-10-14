"Жалко девчонку": Карпович больше не появится на сцене с Прилучным

Стало известно, что актрису Мирославу Карпович исключили из труппы спектакля «Косметика врага». Причиной этому предположительно послужила свадьба ее экс-бойфренда Павла Прилучного, которые тоже играет в постановке, и Зепюр Брутян.
Примечательно, что незадолго до этого актер опубликовал в своем микроблоге посвященный бывшей возлюбленной пост. Он публично поблагодари Мирославу за все хорошее, подчеркнув при этом, что они не состояли в любовных отношениях:
«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась».
Это заявление взбесило поклонников артистки. Они уверены, что Приличный лжет, чем безусловно очень ранит Карпович.
«Была только другом, значит?», «Если она такой хороший друг, почему на свадьбе не была? Почему больше не общаетесь?», «Очень некрасиво Прилучный заливает», — негодовали фанаты.
Ранее мы писали о том, что Прилучный рассказал, как ему пришлось жить на улице.