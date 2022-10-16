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14 минут назад

Актриса из фильма "Цыганский барон" Кира Данилова ушла из жизни

Мира Маркина

Актриса Кира Данилова, известная по роли Саффи в фильме "Цыганский барон", ушла из жизни.

Ушла из жизни актриса из фильма "Цыганский барон"
Фото: Кадр из фильма "Цыганский барон"Кадр из фильма "Цыганский барон"

Артистка скончалась в четверг, 13 октября. Ей было 53 года. Об этом сообщает "Российская газета". Причина смерти не раскрывается.

Умер актер “Метода” и “Глухаря” Леонид Банишев

Помимо "Цыганского барона" Данилова также снималась в фильмах "Хмель", "Исключение из правил" и "Короли и волшебники". Кроме того, Данилова работала в театре "Остров", в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер звезда "Гарри Поттера" актер Робби Колтрейн.

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