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43 минуты назад

Названа самая красивая актриса Турции

Катерина Саломе

Стало известно имя самой красивой турецкой актрисы. Журналисты издания Gecce провели опрос, в котором приняли участие сотни жителей из 23 провинций страны.

Названа самая красивая актриса Турции
Фото: Кадр из сериала "Ветреный"Кадр из сериала "Ветреный"

Почти половина респондентов (49,2 процента) проголосовали за Эбру Шахин, прославившуюся благодаря ролям в сериалах «Стамбульская невеста», «Запретный плод» и «Ветреный».

Кадр из сериала "Ветреный"

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На втором месте с большим отрывом оказалась Демет Оздемир, набравшая всего 11,9 процентов. Она известна по сериалам «Запах клубники» и «Номер 309». И замкнула тройку лидеров Аслы Энвер, сыгравшая в «Безмолвии», «Неужели мы поняли друг друга?», «Мой брат».

Ранее мы писали про новый турецкий сериал для фанатов «Постучись в мою дверь».

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