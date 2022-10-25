Названа самая красивая актриса Турции

Стало известно имя самой красивой турецкой актрисы. Журналисты издания Gecce провели опрос, в котором приняли участие сотни жителей из 23 провинций страны.

Фото: Кадр из сериала "Ветреный" Кадр из сериала "Ветреный"

Почти половина респондентов (49,2 процента) проголосовали за Эбру Шахин, прославившуюся благодаря ролям в сериалах «Стамбульская невеста», «Запретный плод» и «Ветреный».

Кадр из сериала "Ветреный"

На втором месте с большим отрывом оказалась Демет Оздемир, набравшая всего 11,9 процентов. Она известна по сериалам «Запах клубники» и «Номер 309». И замкнула тройку лидеров Аслы Энвер, сыгравшая в «Безмолвии», «Неужели мы поняли друг друга?», «Мой брат».