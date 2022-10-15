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3 часа назад

Как выглядят самые обольстительные турецкие актеры

Диана Товсепова

В соцсетях многие шутят, что, путешествуя по Турции, ожидают увидеть на улицах тех самых красавчиков, которых нам показывают в турецких сериалах. Кто-то разочаровывается, а кто-то считает, что у турецких мужчин, действительно, есть своя изюминка.

1/7 Сериал "Ветреный" обрел бешеную популярность у зрителей по всему миру из-за сумасшедшего накала страстей - это драма об истории двух семей, о кровной мести, строгих традициях, запятнанной чести и беззащитной любви. Акын Акинозю, исполнивший главную роль в сериале, конечно, не мог не влюбить в себя с первого кадра. Дикий взгляд и острые скулы делают его еще более привлекательным. Правда фанаткам сериала было грустно узнать, что сердце актера уже несколько лет занято - он встречается с турчанкой армянского происхождения Сандрой Пастемалчиян.
Фото: Кадр из сериала "Ветреный"
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2/7 Джан Яман, на самом деле, не совсем турок. У красавчика косово-албанские корни и, как следствие, интересная и нетипично турецкая внешность. В 2018 году получил премию «Золотая бабочка» за лучшую мужскую роль в романтической комедии «Ранняя пташка». Каштановые волосы, загадочный взгляд, высокий рост и просто гора мышц — ну как его не любить!
Фото: Кадр из фильма «Ранняя пташка»
3/7 Турецкий актер и модель Бурак Дениз наиболее известен своей главной ролью Мурата Сарсилмаза в телесериале «Любовь не понимает слов», покорившим сердца зрителей. Притягательная внешность, наглый, но в то же время добрый взгляд и, конечно, талант, сделали его звездой. Как пишут СМИ, его сердце сейчас свободно.
Фото: Кадр из сериала «Любовь не понимает слов»
4/7 Бурак Озчивит - 37-летний турецкий актер и модель, наиболее известный своими ролями в сериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь». Конечно, яркая мужественная внешность Бурака не могла пройти мимо модельных агенств - он еще с 2003 года работал моделью и успел получить награду как «Лучшая модель Турции», а в 2005 году занял второе место в конкурсе «Лучшая модель мира». В 2017 году Бурак женился на очаровательной актрисе Фахрие Эвджен (которая, кстати на половину черкешенка) , коллеге по сериалу «Королек — птичка певчая». Пара воспитывает сына.
Фото: Кадр из сериала
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5/7 Согласно глобальному опросу журнала Nubia, Карем Бурсин был признан самым красивым турецким актером. Один из немногих светловолосых актеров Турции для многих стал глотком свежего воздуха среди десятков холеных жгучих брюнетов с идеальной бородой. Саамый популярный сериал Керема - «Постучись в мою дверь». Возлюбленных у Керема было не мало и все они красивые, молодые и популярные девушки.
Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
6/7 Кыванч Татлытуг является одним из самых высокооплачиваемых актеров Турции, уже успевшим получить множество наград, в том числе три премии «Золотая бабочка». Светловолосый турецкий красавчик также выигрывал конкурсы «Лучшая модель Турции» и «Лучшая модель мира» в 2002 году.
Фото: Кадр из сериала «Праздник влюблённых»
7/7 37-летний турецкий актер и певец Онур Туна, наиболее известный благодаря сериалу «Запретный плод». Раскосые голубые глаза моментально свели с ума зрительниц и сделали Онура звездой. Многие считают, что хитроглазый Туна чем-то похож на певца Таркана.
Фото: Кадр из сериала "Чудо-доктор"

Очевидно, что в турецких сериалах главная роль абсолютно всегда достается красавчику — статному мужчине с четкими скулами, выразительным взглядом и, обязательно, густой щетиной. Самые обольстительные красавцы турецкого кинематографа — в подборке "Рамблера".

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