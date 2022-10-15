Как выглядят самые обольстительные турецкие актеры

В соцсетях многие шутят, что, путешествуя по Турции, ожидают увидеть на улицах тех самых красавчиков, которых нам показывают в турецких сериалах. Кто-то разочаровывается, а кто-то считает, что у турецких мужчин, действительно, есть своя изюминка.
Очевидно, что в турецких сериалах главная роль абсолютно всегда достается красавчику — статному мужчине с четкими скулами, выразительным взглядом и, обязательно, густой щетиной. Самые обольстительные красавцы турецкого кинематографа — в подборке "Рамблера".