Как выглядят самые обольстительные турецкие актеры

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Сериал "Ветреный" обрел бешеную популярность у зрителей по всему миру из-за сумасшедшего накала страстей - это драма об истории двух семей, о кровной мести, строгих традициях, запятнанной чести и беззащитной любви. Акын Акинозю, исполнивший главную роль в сериале, конечно, не мог не влюбить в себя с первого кадра. Дикий взгляд и острые скулы делают его еще более привлекательным. Правда фанаткам сериала было грустно узнать, что сердце актера уже несколько лет занято - он встречается с турчанкой армянского происхождения Сандрой Пастемалчиян.