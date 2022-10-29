“Супермен” станет героем Второй мировой войны в новом фильме

Портал Deadline опубликовал новость об участии голливудского актера Генри Кавилла в новом проекте под названием The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Режиссером картины выступит Гай Ричи (“Алладин”, “Джентльмены”).
Сюжет шпионского боевика связан с событиями Второй мировой войны, а именно деятельностью некоей секретной организации. Сценаристы утверждают, что он основан на реальных событиях, а во главе тайного общества стояли Уинстон Черчилль и Ян Флеминг.
Кавиллу досталась роль лидера этой тайной организации.
Дата начала съемок и премьеры неизвестна.
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