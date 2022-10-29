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1 час назад

“Супермен” Генри Кавилл станет героем Второй мировой войны в новом фильме

Мира Маркина

Портал Deadline опубликовал новость об участии голливудского актера Генри Кавилла в новом проекте под названием The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Режиссером картины выступит Гай Ричи (“Алладин”, “Джентльмены”).

“Супермен” станет героем Второй мировой войны в новом фильме
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Сюжет шпионского боевика связан с событиями Второй мировой войны, а именно деятельностью некоей секретной организации. Сценаристы утверждают, что он основан на реальных событиях, а во главе тайного общества стояли Уинстон Черчилль и Ян Флеминг.

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Кавиллу досталась роль лидера этой тайной организации.

Дата начала съемок и премьеры неизвестна.

Ранее “Рамблер” рассказывал о лучших фильмах-катастрофах.

Актеры,Супермен,Джейсон Бейтман,Генри Кавилл,Ян Флеминг,Джуд Лоу,Уинстон Черчилль,
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