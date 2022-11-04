Звезда "Реальных пацанов" научила, что делать в Перми

Актриса и ведущая телеканала «Моя Планета» Зоя Бербер представит фильм о Перми, снятый в рамках проекта «Один день в городе».
В фильме актриса, которая и сама родом из Перми, рассказала, как жить в городе, зачем туда ехать и чем заниматься.
«Если в вашей жизни Пермь случилась внезапно и вы не успели даже про нее ничего погуглить, то просто следуйте по зеленой линии. Она как раз начинается от памятника "Пермяк — соленые уши" и проходит через все ключевые достопримечательности города», — дала совет актриса.
Также в ленте Зоя Бербер показывает зрителям пермский стиль, рассказывает о культурной жизни и делится лайфхаками местных жителей.
Ранее премьера фильма «Сердце пармы» побила рекорд в Перми.