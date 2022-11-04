Джонни Депп станет моделью на показе бренда Рианны

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп станет первым мужчиной, который выйдет на подиум как модель на показе бренда Savage X Fenty. Об этом пишет издание The Guardian.

Фото: Кадр из фильма "В ожидании варваров" Кадр из фильма "В ожидании варваров"

Создательница бренда Рианна пригласила Джонни Деппа поучаствовать в шоу в качестве модели. Представители актера подтвердили, что Джонни Депп ответил согласием на это предложении. До этого мужчины-модели у Рианны не появлялись. Джонни Депп покажет мужскую коллекцию. Сообщается также, то шоу пройдет 9 ноября.

Поклонники Деппа могут только порадоваться тому, что любимый актер возвращается к жизни после всех судов и скандалов.