Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
6 часов назад

Звездный актер из "Ведьмака" заявил, что готов сыграть Бонда

Стелла Шмель

Популярный актер Генри Кавилл заявил, что готов обсудить возможность сыграть Джеймса Бонда. Об этом пишет GameMag.

Звездный актер из "Ведьмака" заявил, что готов сыграть Бонда
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак"Кадр из сериала "Ведьмак"

В подкасте Happy Sad Confused Кавилл отметил, что несмотря на высокую загруженность, он бы с удовольствием обсудил с текущими продюсерами фильмов о Бонде свое участие в проекте на позиции главной роли.

Актер сказал, что готов стать новым Бондом, но он не знает, что об этом думают сами создатели проекта.

Кем был настоящий Джеймс Бонд

Подробный ответ Кавилла приводит "Газета.ру":

"Да, сейчас я очень занят. Люблю этих ребят, Барбару и Майкла. Рассматривают ли они меня на роль Бонда или нет, я не знаю. Но, конечно, было бы интересно с ними об этом поговорить. А если нет, я просто хочу посмотреть, что они будут делать с этой историей дальше, потому что считаю их потрясающими".

Ранее мы писали, что стали известны требования к новому Джеймсу Бонду.

Актеры,Генри Кавилл,Джеймс Бонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители