Звездный актер из "Ведьмака" заявил, что готов сыграть Бонда

Популярный актер Генри Кавилл заявил, что готов обсудить возможность сыграть Джеймса Бонда. Об этом пишет GameMag.
В подкасте Happy Sad Confused Кавилл отметил, что несмотря на высокую загруженность, он бы с удовольствием обсудил с текущими продюсерами фильмов о Бонде свое участие в проекте на позиции главной роли.
Актер сказал, что готов стать новым Бондом, но он не знает, что об этом думают сами создатели проекта.
Подробный ответ Кавилла приводит "Газета.ру":
"Да, сейчас я очень занят. Люблю этих ребят, Барбару и Майкла. Рассматривают ли они меня на роль Бонда или нет, я не знаю. Но, конечно, было бы интересно с ними об этом поговорить. А если нет, я просто хочу посмотреть, что они будут делать с этой историей дальше, потому что считаю их потрясающими".
Ранее мы писали, что стали известны требования к новому Джеймсу Бонду.