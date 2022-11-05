Звездный актер из "Ведьмака" заявил, что готов сыграть Бонда

"Да, сейчас я очень занят. Люблю этих ребят, Барбару и Майкла. Рассматривают ли они меня на роль Бонда или нет, я не знаю. Но, конечно, было бы интересно с ними об этом поговорить. А если нет, я просто хочу посмотреть, что они будут делать с этой историей дальше, потому что считаю их потрясающими".