Киану Ривз вернется к культовой роли

В картине “Балерина” появится Киану Ривз в образе Джона Уика. Актер уже находится на съемочной площадке в Праге. Соответствующая новость появилась на портале Collider.
Еще одно звездное камео в “Балерине” принадлежит Иэну Макшейну. Он вернется к роли управляющего отелем “Континенталь”. Какую роль в сюжете спин-оффа сыграют Джон Уик и Уинстон, пока неизвестно.
Напомним, в центре сюжета “Балерины” окажется девушка-киллер, которая намерена отомстить за свою семью. Сценаристом картины выступит Шэй Хэттен, автор сценария третьего “Джона Уика”. Режиссерское кресло занято Леном Уайзманом (“Крепкий орешек”).
Ранее “Рамблер” писал, как Киану Ривз сделал сюрприз случайной влюбленной паре.