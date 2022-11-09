Киану Ривз вернется к культовой роли

В картине “Балерина” появится Киану Ривз в образе Джона Уика. Актер уже находится на съемочной площадке в Праге. Соответствующая новость появилась на портале Collider.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик" Кадр из фильма "Джон Уик"

Еще одно звездное камео в “Балерине” принадлежит Иэну Макшейну. Он вернется к роли управляющего отелем “Континенталь”. Какую роль в сюжете спин-оффа сыграют Джон Уик и Уинстон, пока неизвестно.

Напомним, в центре сюжета “Балерины” окажется девушка-киллер, которая намерена отомстить за свою семью. Сценаристом картины выступит Шэй Хэттен, автор сценария третьего “Джона Уика”. Режиссерское кресло занято Леном Уайзманом (“Крепкий орешек”).