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1 час назад

Настасья Самбурская высказалась о своей низкой самооценке

Катя Кобышева

Известная российская актриса Настасья Самбурская сделала откровенное признание в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Самбурская высказалась о своей низкой самооценке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка рассказала о личной жизни, отношениях и о том, как ее воспитывали родители.

«У меня низкая самооценка. Исключительно по этой причине я, к примеру, вечно вступаю в отношения, в которых мне потом приходится терпеть, не могу найти нормального спутника», — сообщила Настасья Самбурская.

Актриса призналась, что знает, что она красивая, но на сто процентов уверенной в себе она бывает лишь в некоторые моменты. А когда смотрит на свое отражение, то в первую очередь видит недостатки. Низкую самооценку Самубрская связывает с тем, что ее так воспитывали родители.

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Актеры,Надежда Стрелец,Настасья Самбурская,
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