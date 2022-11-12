Скончался актер, озвучивавший Бэтмена в играх и комиксах

На протяжении последних тридцати лет в играх и мультфильмах Бэтмен говорил с экранов голосом актера Кевина Конроя. 10 ноября Кевин скончался от онкологического заболевания, об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на соцсети фонда имени Питера Мейхью. Актеру было 66 лет.
«Кевин был безупречен. Он один из моих любимых людей на планете, я любил его как брата. Он искренне заботился обо всех вокруг и проявлял порядочность в каждом деле. Всякий раз, когда я встречался или разговаривал с ним, мое настроение улучшалось», — высказался Марк Хэмилл, коллега Конроя, озвучивающий роли Джокера в мультисериалах и играх.
Известность пришла к Кевину Конрою в 90-х годах, после озвучивания мультсериала "Бэтмен". Помимо того, что супергерой говорил голосом Кевина в мультфильмах и мультсериалах, Кевин также озвучил Бэтмена для серии игр в Batman: Arkham.
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