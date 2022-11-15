Что стало с Ингой Ильм из "Приключений Петрова и Васечкина"

Дебютная роль Инги Ильм в картине "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" тут же прославила юную актрису на всю страну. Инга исполнила роль Маши Старцевой, в которую были влюблены главные герои фильма. Успех вскружил девочке голову, и она решила продолжить свою карьеру в кино. Однако жизнь распорядилась иначе.

Фото: Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина" Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"

Подробнее о том, куда исчезла Ильм с экранов и чем она занимается сейчас – в материале "Рамблера".

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Окончив школу, Ильм поступила в Школу-студию МХАТ – позже актриса признавалась, что была "самой бездарной девушкой на курсе". Во время учебы педагоги запрещали студентам сниматься в кино, но Инга не хотела мириться с этим. Она придумывала оправдания и все же отправлялась на съемки. За время учебы актриса снялась в картинах "Глаза", "Ты есть..." и "Бег по солнечной стороне".

А на съемочной площадке фильма "Лестница света" артистка влюбилась в ирландского режиссера Джерарда Маккарти. Вскоре иностранец сделал Инге предложение, они поженились, и актриса родила мужу ребенка. Но супругам приходилось жить "на две страны", и впоследствии расстояние стало причиной их разрыва.

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Во время кризиса 90-х Ильм решила попытать счастье в США. Там она учила английский язык и посещала актерскую школу, а чтобы оплачивать занятия и жилье хваталась за любую подработку – от парковщицы до официантки. Но спустя год актриса вернулась в Москву и призналась, что ненавидит Америку.

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В столице актриса начала службу в театре им. Пушкина, периодически снималась в кино и даже стала телеведущей. Но однажды Ильм позволила себе откровенную фотосессию, после чего ее уволили с телеканала.

Постепенно карьера Инги угасала, но зато она нашла счастье в личной жизни. Актриса вышла замуж за художника Игоря Северцева. А позже, в 2008 году, решила круто изменить свою жизнь и занялась наукой. Ильм поступила в МГУ, чтобы изучать историю искусств, а затем стала научным сотрудником института культурного наследия имени Лихачёва.

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