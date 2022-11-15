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1 час назад

Главная героиня “Чумовой пятницы” Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле комедии

Мира Маркина

Линдси Лохан выразила желание сняться во второй части нашумевшей комедии “Чумовая пятница”. Об этом рассказала ее коллега по фильму актриса Джейми Ли Кертис на премьере сиквела “Достать ножи”. Соответствующая новость появилась на портале Variety.

По словам Кертис, сейчас актрисы и студия Disney обсуждают подробности продолжения фильма 2003 года.

По всей видимости, далеко отходить от привычного сюжета режиссеры не собираются. Лохан сказала, что ей было бы интересно сыграть “сексуальную старушку”, а Кертис намерена примерить на себя роль “современного гиперактивного родителя”.

36-летняя Линдси Лохан призналась, что терпит боль ради красоты

Напомним, оригинальный фильм рассказывает историю о вражде мамы и дочери. Их жизненные установки расходятся во многом: Тэсс (Джейми Ли Кертис) не одобряет стиль и музыкальные предпочтения дочери, а Анна (Линдси Лохан) терпеть не может нового жениха матери. В решение конфликта вмешивается судьба — рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что поменялись телами.

Ранее “Рамблер” писал о том, что звезда “Дикого ангела” сыграет в российском фильме.

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