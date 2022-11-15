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2 часа назад

Певица Наталия Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

Катерина Саломе

Стало известно, что певица Наталия Орейро появится в российской киноленте. Она получила роль в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталия Орейро сыграет в российском фильме
Фото: СоцсетиСоцсети

Картину презентовали в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино. Генеральный продюсер проекта Лика Бланк заявила, что это будет "большая новогодняя история".

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"Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских – это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом", – сказала Бланк.

Наталия Орейро уже подтвердила свое участие в съемочном процессе. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Ранее мы писали про то, что сестра Фриске опровергла, что сыграет певицу в новом фильме.

Актеры,Супермен,Наталия Орейро,
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