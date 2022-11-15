Наталия Орейро сыграет в российском фильме

Стало известно, что певица Наталия Орейро появится в российской киноленте. Она получила роль в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. Об этом сообщает РИА Новости.

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Картину презентовали в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино. Генеральный продюсер проекта Лика Бланк заявила, что это будет "большая новогодняя история".

"Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских – это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом", – сказала Бланк.

Наталия Орейро уже подтвердила свое участие в съемочном процессе. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Ранее мы писали про то, что сестра Фриске опровергла, что сыграет певицу в новом фильме.