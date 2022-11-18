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1 час назад

«Он попал в нерв»: Виктор Логинов объяснил популярность Гены Букина

Мира Маркина

В России каждый слышал о ситкоме "Счастливы вместе". Этот популярный сериал смотрели практически в каждом доме. Главного героя в комедии сыграл Виктор Логинов – он исполнил роль непутевого главы семейства Гены Букина. Букин стал буквально народным героем, а сам актер объяснил его популярность среди россиян в интервью изданию "Aif.ru".

Логинов объяснил популярность Гены Букина
Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

"Персонаж из сериала «Счастливы вместе» стал символом эпохи. Он попал в нерв большинства людей, у которых такие же проблемы на работе, в семье и с самоопределением", – объяснил Логинов.

Также актер рассказал, что хоть ситком и стал, действительно, кульминационным моментом его карьеры, прославив его на всю страну, при этом он играл в театре и был ведущим и задолго до известной роли в "Счастливы вместе".

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Актеры,Счастливы вместе,Виктор Логинов,Гарик Харламов,
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