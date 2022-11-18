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3 часа назад

Екатерина Варнава рассказала про кинопробы с детьми

Мира Маркина

Екатерина Варнава дала интервью "Газете.ру", в котором поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме "Время года зима". Телеведущая и актриса призналась, что пробы в этот проект подарили ей массу положительных эмоций. Также она раскрыла, кого будет играть в картине.

Екатерина Варнава рассказала про кинопробы с детьми
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Звезда была выбрана на роль уверенной в себе бизнесвумен, которая в одиночку воспитывает дочь. Героиня Варнавы, по ее словам, привыкла все держать под контролем, однако не лишен образ и трогательности.

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Как отмечает актриса, на пробах ей пришлось работать с разными детьми, и их уровень таланта поразил Варнаву.

«Была возможность поработать не на площадке непосредственно, а на пробах с разными актерами. Хочется сказать, какое количество у нас талантливых детей! Потому что у меня было очень много проб с детьми: утверждали меня, утвердили мою экранную дочку. Конечно, одно удовольствие наблюдать за тем, какие у нас талантливые дети», – отметила Екатерина.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Виктор Логинов объяснил популярность Гены Букина.

Актеры,Виктор Логинов,Екатерина Варнава,
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