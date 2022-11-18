Екатерина Варнава рассказала про кинопробы с детьми

«Была возможность поработать не на площадке непосредственно, а на пробах с разными актерами. Хочется сказать, какое количество у нас талантливых детей! Потому что у меня было очень много проб с детьми: утверждали меня, утвердили мою экранную дочку. Конечно, одно удовольствие наблюдать за тем, какие у нас талантливые дети», – отметила Екатерина.