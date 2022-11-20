Актер Владимир Вдовиченков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем, которые появились в интернете. Об этом он заявил в эфире на телеканале НТВ.
Из-за работы Вдовиченков испытывает сильные эмоциональные и физические нагрузки. Однако, по словам артиста, он ничем не болен. При этом периодически артист злоупотребляет алкоголем.
"Да, выпиваю. И не на праздники выпиваю. Я артист, я занимаюсь кино. Если я выпивал накануне, я иду либо в спортзал, либо на беговую дорожку", — рассказал актер.
Недавно появилась информация, что жена 51-летнего Вдовиченкова вызывала ему скорую помощь из-за головокружений и тошноты. Предварительно врачи диагностировали ему вертебро-базилярную недостаточность.