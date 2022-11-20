Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

"Выпиваю": актер Вдовиченков ответил на слухи о серьезной болезни

Мира Маркина

Актер Владимир Вдовиченков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем, которые появились в интернете. Об этом он заявил в эфире на телеканале НТВ.

Из-за работы Вдовиченков испытывает сильные эмоциональные и физические нагрузки. Однако, по словам артиста, он ничем не болен. При этом периодически артист злоупотребляет алкоголем.

"Да, выпиваю. И не на праздники выпиваю. Я артист, я занимаюсь кино. Если я выпивал накануне, я иду либо в спортзал, либо на беговую дорожку", — рассказал актер.

Вдовиченкову диагностировали серьезную болезнь

Недавно появилась информация, что жена 51-летнего Вдовиченкова вызывала ему скорую помощь из-за головокружений и тошноты. Предварительно врачи диагностировали ему вертебро-базилярную недостаточность.

Ранее солистка "Вороваек" рассказала правду об отравлении и "коме".

Актеры,Видео,Владимир Вдовиченков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители