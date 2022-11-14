Вдовиченкову диагностировали серьезную болезнь

Актеру Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
У артиста было плохое самочувствие, головокружение и постоянное чувство тошноты, но он отказывался от госпитализации. Однако супруга актера настояла на вызове медиков: прибывшие врачи предварительно диагностировали у Вдовиченкова ВБН, при котором нарушается питание и функциональность мозга.
Медики посоветовали артисту незамедлительно пройти обследование, чтобы ситуация со здоровьем не ухудшилась.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о своей неизлечимой болезни.