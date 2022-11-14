Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность

Мира Маркина

Актеру Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Вдовиченкову диагностировали серьезную болезнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда "Друзей" рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

У артиста было плохое самочувствие, головокружение и постоянное чувство тошноты, но он отказывался от госпитализации. Однако супруга актера настояла на вызове медиков: прибывшие врачи предварительно диагностировали у Вдовиченкова ВБН, при котором нарушается питание и функциональность мозга.

Медики посоветовали артисту незамедлительно пройти обследование, чтобы ситуация со здоровьем не ухудшилась.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о своей неизлечимой болезни.

Актеры,Назад в будущее,Друзья,Владимир Вдовиченков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители