Вдовиченкову диагностировали серьезную болезнь

У артиста было плохое самочувствие, головокружение и постоянное чувство тошноты, но он отказывался от госпитализации. Однако супруга актера настояла на вызове медиков: прибывшие врачи предварительно диагностировали у Вдовиченкова ВБН, при котором нарушается питание и функциональность мозга.