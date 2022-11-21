Гари Олдман намекнул на завершение актерской карьеры

Звезда фильмов о Гарри Поттере и Бэтмене, известный британский режиссер и продюсер Гари Олдман в интервью The Times of London обсудил будущие проекты. Актер не исключил, что роль в сериале “Медленные лошади” может быть последней в его карьере.

Олдман отметил, что ему не удается забыть о будущем юбилее: в 2023 году актеру исполнится шестьдесят пять лет. Он также подчеркнул: “у меня была завидная карьера, но карьера идет на убыль”. Также актер признался, что не хотел бы продолжать работать к тому моменту, когда ему исполнится 80.

“Чем больше ты стареешь, тем меньше тебя зовут сниматься в кино, и тем меньше от всего этого ты получаешь удовольствия. Лучше уйти сейчас и счастливым, чем ждать, когда тебя выведут под трясущиеся руки”, – буквально заявил Гари Олдман.

В настоящее время Олдман сосредоточен на роли в сериале “Медленные лошади”. Премьера первого сезона состоялась в апреле этого года, а второй зрители увидят уже в декабре. В сериале он играет Джексона Лэмба, опытного офицера разведки и пьяницу, который возглавляет Slough House – место, куда опальных агентов MI5 отправляют выполнять черную работу. Сериал уже продлен на два сезона, так что завершения карьеры Олдманом в ближайшее время не предвидится.

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