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27 минут назад

Крис Хемсворт намерен сделать перерыв в карьере

Мария Кимакович

Об этом сообщает издание Variety.

Крис Хемсворт намерен сделать перерыв в карьере
Фото: Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"

На днях актер признался, что сделал генетический тест, по результатам которого у него выявили высокий риск развития болезни Альцгеймера. Теперь же Хемсворт ошарашил поклонников новостью, что собирается уйти в длительный отпуск, чтобы побыть с семьей и отдохнуть.

При этом актер подчеркнул, что на пенсию он пока не собирается, просто, по его словам, хочет провести время с женой и детьми.

Перерыв в карьере Хемсворт намерен сделать сразу после окончания промо-компании сериала «Limitless».

Киану Ривз вернется к культовой роли

Напомним также, что актер заявил, что сольный фильм о Торе, где он сыграет главную роль, станет для этого героя последним. Серия фильмов о Торе будет завершена.

Ранее стало известно, что Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле “Чумовой пятницы”.

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