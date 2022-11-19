Крис Хемсворт намерен сделать перерыв в карьере

Об этом сообщает издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы" Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"

На днях актер признался, что сделал генетический тест, по результатам которого у него выявили высокий риск развития болезни Альцгеймера. Теперь же Хемсворт ошарашил поклонников новостью, что собирается уйти в длительный отпуск, чтобы побыть с семьей и отдохнуть.

При этом актер подчеркнул, что на пенсию он пока не собирается, просто, по его словам, хочет провести время с женой и детьми.

Перерыв в карьере Хемсворт намерен сделать сразу после окончания промо-компании сериала «Limitless».

Напомним также, что актер заявил, что сольный фильм о Торе, где он сыграет главную роль, станет для этого героя последним. Серия фильмов о Торе будет завершена.

Ранее стало известно, что Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле “Чумовой пятницы”.