Звезда сериала «Счастливы вместе» признался, чем плох брак с актрисой

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Логинов женился на Гуськовой еще в 2020 году и считает, что брак с коллегой - это и дар, и проклятие.

По словам актера, с женой ни ладят прекрасно, но из-за работы проводят вместе чересчур много времени, поэтому иногда он устает от общения с супругой.

По его словам, иногда хочется побыть наедине с собой, сделать личные дела в одиночестве или встретиться с друзьями.

Правда через пару часов он уже начинает "не находить себе места", задаваясь вопросами: "Как там Маша? Что она делает?".

Логинов чувствует, будто лишается "чего-то очень важного: руки или ноги".

Сама Гуськова, по признанию Логинова, всегда его поддерживает и подталкивает его к съемке собственных проектов.