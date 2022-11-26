Танатокосметолог и плотник: какую работу бросали актеры

Сложно поверить, но некоторые именитые актеры вовсе не собирались покорять Голливуд. До какой-то поры. Кем были известные кумиры до того, как нашли себя в мире кино, расскажет “Рамблер”.
Когда Дени ДеВито заканчивал старшую школу, его аттестат был далеко не образцовым. И шансов пойти в колледж у ДеВито было немного. Но он и не хотел учиться. После школы Дени успел поработать оператором детских аттракционов и газонокосильщиком. А потом он поступил в Школу красоты и стал профессиональным косметологом. Сестра будущей голливудской звезды владела салоном. Там ДеВито работал два года. Когда сестра захотела добавить опцию макияжа в перечень услуг, Дени пошел в театральную школу, чтобы научиться гриму, но стал актером.
Удивительно, но когда-то Хью Джекман был учителем физкультуры в средней школе в Англии. Также будущий актер и один из главных сердцеедов Голливуда подрабатывал клоуном на вечеринках. Затем он играл в театре и получал небольшие роли в кино и на телевидении. Его карьерная лестница превратилась в скоростной лифт в 2000 году, когда Джекман сыграл Росомаху в “Людях Икс”.
Эта жизнерадостная актриса когда-то делала макияж для усопших. Так она рассказывала об этом опыте на шоу Опры Уинфри:
“В газете было объявление! А еще я лицензированный косметолог, потому что ходила в Школу красоты. Это тяжелая работа. Вы должны быть человеком определенного склада. И вы должны любить людей, чтобы сделать их достойными отличных проводов”.
Голдберг начинала свой путь к славе со стендап-комедии. Затем она получила роль в фильме “Пурпурный цвет” (1986), который принес ей номинацию на “Золотой глобус” и сделал ее известной.
В одном из интервью Харрисон Форд признался, что получил роль Хана Соло в “Звездных войнах”, когда был плотником. У него был дом под реставрацию. Форд вложил все деньги в инструменты, а на материалы средств уже не хватило. Чтобы выкрутиться из ситуации, он решил заработать буквально “своими руками”. Харрисон был очень удивлен, когда ему предложили роль в большом кино.
В студии шоу Эллен Дедженерес в 2012 году Меган Фокс откровенно рассказала, как выживала до того, как стать успешной актрисой. Например, девушка работала в магазине смузи во Флориде. Хотя Меган в основном работала за кассой, иногда ей приходилось наряжаться гигантским бананом и стоять у шоссе, чтобы привлекать клиентов. Больше всего Фокс беспокоило то, что костюм совершенно не закрывал лицо.