Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии

Ирина Старшенбаум в беседе с kp.ru призналась, что не раз становилась жертвой психологического насилия.
По словам актрисы, многие люди проходят через подобное ежедневно, потому что не заботятся о чувствах друг друга. Старшенбаум отметила, что ей "становится не по себе" оттого, насколько люди привыкли к этому. Ирина рассказалась, что сталкивалась с психологическим насилием как на съемках, так и в повседневной жизни:
"Вышестоящие часто пользуются своей властью, могут грубо, жестко разговаривать с людьми, давить на них. Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз".
В заключение Старшенбаум добавила, что раньше не умела выстраивать границы с обидчиками.
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