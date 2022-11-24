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2 часа назад

"Вышестоящие пользуются властью": Старшенбаум о пережитом психологическом насилии

Мира Маркина

Ирина Старшенбаум в беседе с kp.ru призналась, что не раз становилась жертвой психологического насилия.

Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэтью Макконахи рассказал о пережитых домогательствах и насилии в подростковом возрасте

По словам актрисы, многие люди проходят через подобное ежедневно, потому что не заботятся о чувствах друг друга. Старшенбаум отметила, что ей "становится не по себе" оттого, насколько люди привыкли к этому. Ирина рассказалась, что сталкивалась с психологическим насилием как на съемках, так и в повседневной жизни:

"Вышестоящие часто пользуются своей властью, могут грубо, жестко разговаривать с людьми, давить на них. Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз".

В заключение Старшенбаум добавила, что раньше не умела выстраивать границы с обидчиками.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что опубликован трейлер психологического триллера с Антоном Лапенко.

Актеры,Антон Лапенко,Ирина Старшенбаум,
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