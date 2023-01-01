Трагическая судьба звезды «Женитьбы Бальзаминова»

Лидия Смирнова – народная артистка СССР, очень яркая, невероятно талантливая и красивая. У нее никогда не было отбоя от поклонников, от ее обаяния млели многие мужчины. Однако последние годы своей жизни актриса провела в полном одиночестве. В чем трагичность судьбы Лидии Смирновой? Расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Родилась актриса в 1915 году, в городе Мензелинск, который сейчас располагается на территории Республики Татарстан. Мать Лидии была до беспамятства влюблена в отца – офицера, Николая Смирнова. Но когда любимый ушел на войну и не вернулся, мать попала в психиатрическую больницу, где и умерла. Маленькая Лида попала к старшему брату отца, где всячески пыталась привлечь внимание и любовь взрослых. Однако девочку никак не могли принять как своего ребенка. Возможно, это в дальнейшем и послужило главной причиной, почему всю свою жизнь Смирнова так жаждала больше любви.

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Повзрослев, Лидия получила образование экономиста, вышла замуж за журналиста Сергея Добрушина. Они очень любили друг друга, имели общие интересы. Однако при этом жили далеко не богато. Молодым людям едва хватало на еду. И вот, вскоре девушка решила, что она не хочет работать с цифрами, а хочет играть на сцене, и поступила в театральную школу.

В 1940 году Лидия снялась в фильме «Моя любовь», который принес ей популярность. Эти же съемки свели актрису с Исааком Дунаевским, композитором, который всячески ухаживал за ней, однако взаимности не дождался. На других съемках у Лидии начался роман с капитаном Ушаковым, которому она также отказала. В 1941 году муж Лидии ушел на войну и не вернулся, фактически повторив судьбу отца актрисы.

Очередные съемки – и тут за Лидией ухаживают сразу двое мужчин, Фридрих Эрмлер и Владимир Рапопорт. Последнему посчастливилось прожить до конца своей жизни с актрисой, хотя официально они не расписывались. Владимир до беспамятства любил Лидию и прощал ей ее измены. Сначала Лев Рудник, пользовавшийся славой среди женщин, потом Константин Войнов, готовый бросить ради Лидии свою семью, и отношения с ним продлились 35 лет.

Лидия вела активную партийную деятельность, помогала людям получать квартиры. Однако в старости сама оказалась зависимой от чужой помощи. Актрису радовали только приезды ее внучатой племянницы, Марины, которой она оставила квартиру. Сама Лидия не смогла стать матерью. Свою последнюю роль актриса сыграла в 90-летнем возрасте. Спустя два года Лидия Николаевна умерла в хосписе.