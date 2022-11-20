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1 час назад

Почему звезда "Ищите женщину" бросила кино

Катерина Саломе

Комедийный детектив «Ищите женщину» вышел на телеэкраны в 1982 году и сразу завоевал зрительскую любовь. В том числе благодаря прекрасной актерской игре Елены Денисовой, исполнившей главную роль. За плечами артистки множество успешных работ, тем не менее она в одночасье бросила карьеру. О том, что ее к этому побудило, расскажет “Рамблер”.

Елена Денисова прославилась благодаря роли машинистки в известном фильме "Ищите женщину". Однако на пике популярности она ушла из театра и кино, посвятив свою жизнь религии. Десять лет назад она занялась реабилитацией алкоголиков и наркоманов по христианской программе "12 шагов".
Фото: Кадр из фильма "Ищите женщину"Кадр из фильма "Ищите женщину"

Елена Денисова была очень стеснительной в юношестве, и даже не мыслила об актерской карьере. А поступила девушка в театральный ВУЗ абсолютно случайно. Изначально юная Лена планировала поступать на биолога, но, разговорившись со своей ровесницей возле метро, пошла вместе с ней, подавать документы в актерские университеты. Девушку приняли во все ВУЗы, кроме ВГИКа. Родители были в шоке, но вскоре пришлось смириться.

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Уже в студенческие годы Денисова выходила на сцены театров, с которыми после окончания университета, начала сотрудничать. В 1979 году Елена сыграла свою самую популярную роль в фильме «Ищите женщину». Изначально пробы она не прошла, но утвержденная на роль актриса заболела. Денисову попросили выйти на замену, та просто не могла поверить своему счастью. Слава не заставила себя долго ждать, и поначалу девушке она даже нравилась.

Известные актрисы, которые страдали от безответной любви

Во время своей учебы Елена вышла замуж за своего однокурсника Игоря Денисова. В браке у пары родился сын Тимофей. Однако брак долго не продержался. Молодые люди поняли, что поторопились со свадьбой, когда Елена начала охладевать к Игрою, а Игорь стал искать любовь на стороне. Их брак продержался всего пять лет.

Позже Елена познакомилась с Эдвардом Радзинским. Женщина старалась сделать все, чтобы запомниться писателю, и даже сделала ему предложение, поскольку поняла, что от него инициативы ей ждать бесполезно. Незадолго до этого Елена уверовала в Бога, а жить с мужчиной без брака считается грехом, а потому актрисе пришлось взять дело в свои руки.

Вскоре после свадьбы Елена бросила актерскую карьеру и проявила себя в помощи нуждающимся. Женщина прониклась сочувствием к людям, зависящим от алкоголя. Похожая проблема коснулась ее сына, Тимофея. Сейчас она всеми силами помогает зависимым людям, детям с аутизмом при помощи своей веры в Бога.

Ранее мы писали о том, что стало с актрисой, сыгравшей Софью в "Гардемаринах".

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