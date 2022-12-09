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2 часа назад

5 знаменитых актеров, которые не смотрят свои фильмы

Мира Маркина

Многие люди убеждены, что актеры – весьма тщеславны люди и пересматривают картины со своим участием регулярно. Однако это стереотип. Более того, некоторые артисты вообще не смотрят фильмы, в которых снимались. Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

5 знаменитых актеров, которые не смотрят свои фильмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Талли"

В августе Терон исполнилось 47 лет, но она по сей день считается одной из самых сексуальных и привлекательных женщин Голливуда. Однако свои картины Шарлиз не смотрит. Актриса даже признавалась, что скорее прыгнет с парашютом, чем посмотрит фильм, в котором снялась. Единственное исключение звезда сделала для киноленты "Монстр". И то лишь потому, что в этом фильме она была максимально не

похожа на себя.

Хавьер Бардем

Испанец Бардем уже не одно десятилетие является секс-символом для женщин по всему миру. Но сам актер не считает себя красавчиком. Напротив, он весьма самокритичен к своей внешности и потому предпочитает не смотреть фильмы, в которых снимается:

"Тот факт, что я люблю создавать своих героев на экране, не означает, что я люблю смотреть, как они создаются, наблюдать за своим исполнением. Я даже не могу спокойно смотреть на этот нос, слышать этот голос и видеть эти нелепые глаза".

Риз Уизерспун

Актриса не только не смотрит свои фильмы, но также полностью забывает реплики, которые произносила еще недавно. По словам Риз, когда речь идет о ее проектах, у нее случается полная амнезия. Уизерспун считает, что это происходит из-за боязни приступов ненависти к себе и к своей работе.

Джонни Депп

Кадр из фильма "Тайное окно"

Депп по праву считается одним из самых "плодотворных" актеров современности: на его счету десятки блестящих главных ролей и, кажется, он не намерен останавливаться. Однако для самого Деппа не столь важен фильм, сколько то, как он проявит себя на съемочной площадке:

"Я сделал выбор много лет назад, что я лучше не буду смотреть свои картины. Меня это слегка терзает, ведь я пропускаю выдающуюся работу моих друзей. Но я чувствую, что это навредит мне. Лучше всего максимально отстраниться от результата, потому что, как только ты отыграл персонажа, всё становится уже не твоим делом".

Джулианна Мур

Кадр из фильма "Убежище"

Лауреатка "Оскара" и других престижных кинопремий Мур не видела ни одной картины со своим участием. Актриса признавалась, что просто не может усидеть в кресле во время премьеры. Кроме того, ей гораздо больше нравится быть в фильме, чем смотреть на конечный результат.

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