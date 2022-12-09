5 знаменитых актеров, которые не смотрят свои фильмы

Многие люди убеждены, что актеры – весьма тщеславны люди и пересматривают картины со своим участием регулярно. Однако это стереотип. Более того, некоторые артисты вообще не смотрят фильмы, в которых снимались. Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

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Шарлиз Терон

В августе Терон исполнилось 47 лет, но она по сей день считается одной из самых сексуальных и привлекательных женщин Голливуда. Однако свои картины Шарлиз не смотрит. Актриса даже признавалась, что скорее прыгнет с парашютом, чем посмотрит фильм, в котором снялась. Единственное исключение звезда сделала для киноленты "Монстр". И то лишь потому, что в этом фильме она была максимально не

похожа на себя.

Хавьер Бардем

Испанец Бардем уже не одно десятилетие является секс-символом для женщин по всему миру. Но сам актер не считает себя красавчиком. Напротив, он весьма самокритичен к своей внешности и потому предпочитает не смотреть фильмы, в которых снимается:

"Тот факт, что я люблю создавать своих героев на экране, не означает, что я люблю смотреть, как они создаются, наблюдать за своим исполнением. Я даже не могу спокойно смотреть на этот нос, слышать этот голос и видеть эти нелепые глаза".

Риз Уизерспун

Актриса не только не смотрит свои фильмы, но также полностью забывает реплики, которые произносила еще недавно. По словам Риз, когда речь идет о ее проектах, у нее случается полная амнезия. Уизерспун считает, что это происходит из-за боязни приступов ненависти к себе и к своей работе.

Джонни Депп

Депп по праву считается одним из самых "плодотворных" актеров современности: на его счету десятки блестящих главных ролей и, кажется, он не намерен останавливаться. Однако для самого Деппа не столь важен фильм, сколько то, как он проявит себя на съемочной площадке:

"Я сделал выбор много лет назад, что я лучше не буду смотреть свои картины. Меня это слегка терзает, ведь я пропускаю выдающуюся работу моих друзей. Но я чувствую, что это навредит мне. Лучше всего максимально отстраниться от результата, потому что, как только ты отыграл персонажа, всё становится уже не твоим делом".

Джулианна Мур