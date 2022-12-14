Какая актриса отказалась от роли в «Сумерках» и прогадала

Культовая вампирская сага принесла Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону не только многомиллионные гонорары, но и мировую славу, обеспечившую им роли в самых громких проектах и по сей день. Однако мало кто знает, что автор книг о вампирах Стефани Майер видела в образе Беллы Свон другую актрису. Кого — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

Изначально на роль Беллы Свон писательница предлагала австралийскую актрису Эмили Браунинг, известную по фильму «Лемони Сникет: 33 несчастья». Тогда, перед началом съемок, Майер только и говорила про Эмили, но сама актриса решила от предложения отказаться.

Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Как выяснилось позже, Браунинг о своем решении не жалела, потому что именно в тот период жизни ей не нужна была бешеная популярность, которая свалилась на Стюарт после выхода первой части саги на большие экраны. По словам Эмили, она в принципе не видела себя в роли подружки вампира и к тому же чувствовала усталость от актерской карьеры в целом.

Правда, отказ от участия в проекте актрисе аукнулся. Интерес к работе вернулся, а вот стоящие предложения о съемках — нет. Осталась бы Браунинг без работы, если бы приняла тогда предложение Майер, можно только гадать, однако одно нам известно точно — имя Кристен Стюарт до сих пор на устах, а сама она востребована в профессии.