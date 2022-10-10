"Сумерки" – экранизация романа писательницы Стефани Майер, которая завоевала бешеную популярность у зрителей. Несмотря на то, что фильм вышел в 2008 году, даже сейчас у него остается множество поклонников по всему миру.

Интересно, что в нескольких эпизодах спрятаны пасхалки, которые заметят только внимательные зрители. Блогер с ником Olya_lolyaa рассказала в Tiktok о том, кого именно можно увидеть в кадре, если хорошенько присмотреться.