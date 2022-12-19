Российская актриса Юлия Пересильд избирательна в выборе проектов. В интервью “Аргументам и фактам” звезда фильма “Вызов” откровенно рассказала, почему массово отказывает режиссерам.

Пересильд призналась, то отказ всегда сопряжен для нее с большими переживаниями.

“Потому что ты думаешь: а нужен ли этот проект тебе сейчас, что он принесет?” — объяснила актриса.

Также Юлия отметила, что гонорар и потенциальный всплеск популярности, внимание к ее персоне интересуют ее меньше, чем профессиональная самореализация.

Пересильд отказывает тем режиссерам, которые хотят “использовать то, что уже есть и было тысячу раз использовано”. То есть, их не интересует развитие актерского потенциала.