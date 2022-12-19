Российская актриса Юлия Пересильд избирательна в выборе проектов. В интервью “Аргументам и фактам” звезда фильма “Вызов” откровенно рассказала, почему массово отказывает режиссерам.
Пересильд призналась, то отказ всегда сопряжен для нее с большими переживаниями.
“Потому что ты думаешь: а нужен ли этот проект тебе сейчас, что он принесет?” — объяснила актриса.
Также Юлия отметила, что гонорар и потенциальный всплеск популярности, внимание к ее персоне интересуют ее меньше, чем профессиональная самореализация.
Пересильд отказывает тем режиссерам, которые хотят “использовать то, что уже есть и было тысячу раз использовано”. То есть, их не интересует развитие актерского потенциала.
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